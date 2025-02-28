«Милуоки» планирует подписать Пита Нэнса
«Бакс» усилятся сыном 3-кратного участника Матча звезд НБА.
«Милуоки» планирует подписать форварда/центрового Пита Нэнса (25 лет, 211 см) на двусторонний контракт.
Пит приходится сыном известному игроку НБА Лэрри Нэнсу-старшему и младшим братом игроку «Атланты» Лэрри Нэнсу-младшему.
Нэнс провел в сумме 15 матчей в НБА, набирая в среднем 1,2 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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