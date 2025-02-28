«Милуоки» планирует подписать Пита Нэнса

«Бакс» усилятся сыном 3-кратного участника Матча звезд НБА.

«Милуоки » планирует подписать форварда/центрового Пита Нэнса (25 лет, 211 см) на двусторонний контракт.

Пит приходится сыном известному игроку НБА Лэрри Нэнсу-старшему и младшим братом игроку «Атланты» Лэрри Нэнсу-младшему.

Нэнс провел в сумме 15 матчей в НБА, набирая в среднем 1,2 очка за игру.