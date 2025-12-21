Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
Джейлен Браун объяснился за спорное высказывание о Скотти Барнсе.
Звезда «Бостона» Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме.
Ранее Браун заявил, что у лидера «Торонто» «есть дополнительная хромосома, которая дает ему аномальную силу».
«Когда я это сказал, то хотел сделать комплимент по поводу его силы. Мои слова о дополнительной хромосоме люди восприняли как нечто негативное, но я как раз имел в виду Супермена, Халка.
Дополнительная хромосома может быть преимуществом», – считает Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
