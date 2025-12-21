  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»
Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме: «Но вообще-то это был комплимент»

Джейлен Браун объяснился за спорное высказывание о Скотти Барнсе.

Звезда «Бостона» Джейлен Браун извинился перед Скотти Барнсом за слова о дополнительной хромосоме.

Ранее Браун заявил, что у лидера «Торонто» «есть дополнительная хромосома, которая дает ему аномальную силу».

«Когда я это сказал, то хотел сделать комплимент по поводу его силы. Мои слова о дополнительной хромосоме люди восприняли как нечто негативное, но я как раз имел в виду Супермена, Халка.

Дополнительная хромосома может быть преимуществом», – считает Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
