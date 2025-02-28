Зайон Уильямсон о первом трипл-дабле: «Это могло случиться много раз, просто я никогда не пытался оформить его во что бы то ни стало»
Зайон Уильямсон отреагировал на первый трипл-дабл в карьере.
«Это очень здорово. Я рад, круто. Вообще-то это могло случиться уже много раз, просто я никогда не пытался оформить трипл-дабл во что бы то ни стало, не форсировал ситуацию.
Но сегодня парни в команде сказали: «Все, на этот раз ты это сделаешь». Так что спасибо товарищам по команде и нашим тренерам», – рассказал форвард «Пеликанс».
Уильямсон набрал 27 очков, 10 подборов и 11 передач в победной игре с «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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