Зайон Уильямсон о первом трипл-дабле: «Это могло случиться много раз, просто я никогда не пытался оформить его во что бы то ни стало»

Зайон Уильямсон отреагировал на первый трипл-дабл в карьере.

«Это очень здорово. Я рад, круто. Вообще-то это могло случиться уже много раз, просто я никогда не пытался оформить трипл-дабл во что бы то ни стало, не форсировал ситуацию.

Но сегодня парни в команде сказали: «Все, на этот раз ты это сделаешь». Так что спасибо товарищам по команде и нашим тренерам», – рассказал форвард «Пеликанс».

Уильямсон набрал 27 очков, 10 подборов и 11 передач в победной игре с «Санз».