Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» в Оренбурге уступила курскому «Динамо».
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Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
Надежда – Динамо Курск – 65:66 (21:17, 21:17, 9:16, 14:16)
НАДЕЖДА: Томпсон (16 + 15 подборов), Зоткина (14), Колосовская (12)
ДИНАМО КУРСК: Репникова (15), Фролкина (12), Штанько (10), Голдырева (10)
28 февраля. 17:00
Положение команд: УГМК – 22-1, МБА – 16-7, Надежда – 15-10, Ника – 14-9, Динамо Курск – 14-10, Енисей – 11-13.
Группа Б
Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-12, Спарта энд К – 9-13, Самара – 8-14, Динамо Москва – 4-19, Нефтяник – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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