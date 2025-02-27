Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА.
«Дорогие друзья, Федерация баскетбола Сербии хотела бы поблагодарить вас за любезную помощь и предоставление возможности вашему игроку Алексе Аврамовичу принять участие в матчах третьего «окна» квалификации Евробаскета 2025 года, помимо напряженного календаря вашего национального чемпионата.
Мы желаем вам больших успехов в течение сезона, учитывая важность предстоящих матчей. Искренне надеемся на продолжение нашего успешного сотрудничества в подготовке к предстоящему Евробаскету-2025», — говорится в письме, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости