Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета

Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА.

«Дорогие друзья, Федерация баскетбола Сербии хотела бы поблагодарить вас за любезную помощь и предоставление возможности вашему игроку Алексе Аврамовичу принять участие в матчах третьего «окна» квалификации Евробаскета 2025 года, помимо напряженного календаря вашего национального чемпионата.

Мы желаем вам больших успехов в течение сезона, учитывая важность предстоящих матчей. Искренне надеемся на продолжение нашего успешного сотрудничества в подготовке к предстоящему Евробаскету-2025», — говорится в письме, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА .