Джонатан Куминга может вернуться во время выездного тура «Голден Стэйт»

Джонатан Куминга близок к возвращению в строй.

Форвард «Голден Стэйт» пропустит сегодняшний гостевой матч против «Орландо», но может вернуться в состав по ходу выездного тура.

Куминга находится на завершающей стадии восстановления после травмы голеностопного сустава. Форвард участвует в двусторонних тренировочных играх и ждет разрешения от Рика Селебрини, директора по спортивной медицине и производительности.