Джонатан Куминга может вернуться во время выездного тура «Голден Стэйт»
Джонатан Куминга близок к возвращению в строй.
Форвард «Голден Стэйт» пропустит сегодняшний гостевой матч против «Орландо», но может вернуться в состав по ходу выездного тура.
Куминга находится на завершающей стадии восстановления после травмы голеностопного сустава. Форвард участвует в двусторонних тренировочных играх и ждет разрешения от Рика Селебрини, директора по спортивной медицине и производительности.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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