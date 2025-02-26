Стив Керр: «Джимми Батлер – идеальный пример для Куминги»
Стив Керр рассказал о том, как еще Джимми Батлер будет полезен «Уорриорз» .
У «Голден Стэйт» 6 побед в 7 матчах после обмена Батлера в начале февраля.
«Джимми Батлер – идеальный пример для Куминги в смысле подражания на площадке. Особенным Джимми делает то, что он как раз не пытается быть особенным. Он делает базовые вещи. Основы баскетбола. Совершает простые и понятные движения снова и снова, дорожит мячом. Мне бы хотелось, чтобы Джонатан учился на этом примере.
Джонатан очень быстр, взрывной игрок. Таким ребятам всегда сложнее всего принимать решения, потому что у них слишком много вариантов. Поэтому я надеюсь, что он сможет поучиться у Джимми», – заявил главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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