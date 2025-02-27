Джей Джей Редик: «Лука Дончич сразу согласился на прямой и откровенный стиль общения»
Джей Джей Редик описал начало сотрудничества с Лукой Дончичем.
«Мы были одноклубниками, общались просто так и на моем подкасте. Все по-другому, когда вас связывают отношения тренера и игрока.
В первый же день, когда Лука прилетел в Лос-Анджелес, я спросил, готов ли он общаться прямо и откровенно. И он ответил, что это то, что ему нужно.
Это предопределило наше отличное взаимопонимание», – заключил главный тренер «Лейкерс» на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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