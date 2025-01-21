Джеремайя Мартин выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы

Джеремайя Мартин получил травму икроножной мышцы.

Атакующий защитник «Уралмаша » выбыл из строя с травмой икроножной мышцы. Восстановление займет несколько недель.

Мартин травмировался во время победного матча Единой лиги ВТБ против «Пари НН» (79:74) 18 января. Американец проводит второй сезон в России, ранее он выступал за «Енисей».

Мартин является лучшим бомбардиром Единой лиги ВТБ, набирая 18,8 очка в среднем за матч, а также лучшим игроком турнира по эффективности (20,9 балла).