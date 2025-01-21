Джеремайя Мартин выбыл на несколько недель из-за травмы икроножной мышцы
Джеремайя Мартин получил травму икроножной мышцы.
Атакующий защитник «Уралмаша» выбыл из строя с травмой икроножной мышцы. Восстановление займет несколько недель.
Мартин травмировался во время победного матча Единой лиги ВТБ против «Пари НН» (79:74) 18 января. Американец проводит второй сезон в России, ранее он выступал за «Енисей».
Мартин является лучшим бомбардиром Единой лиги ВТБ, набирая 18,8 очка в среднем за матч, а также лучшим игроком турнира по эффективности (20,9 балла).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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