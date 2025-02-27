Зайон Уильямсон сделал татуировку в виде печати из «Наруто»
Зайон Уильямсон продолжает делать новые тату.
Форвард «Нового Орлеана» продемонстрировал последнюю татуировку в виде печати из анимационного сериала «Наруто».
По сообщениям медиа, Уильямсон сбросил вес до 120 килограммов и находится в лучшей форме с момента выбора на драфте 2019 года.
Форвард набирает 24,2 очка, 7,4 подбора, 4,7 передачи и 1,3 перехвата в среднем в 21 матче этого сезона.
До этого Уильямсон показывал татуировку на всю спину в ноябре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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