Зайон Уильямсон сделал татуировку в виде печати из «Наруто»

Зайон Уильямсон продолжает делать новые тату.

Форвард «Нового Орлеана» продемонстрировал последнюю татуировку в виде печати из анимационного сериала «Наруто».

По сообщениям медиа, Уильямсон сбросил вес до 120 килограммов и находится в лучшей форме с момента выбора на драфте 2019 года.

Форвард набирает 24,2 очка, 7,4 подбора, 4,7 передачи и 1,3 перехвата в среднем в 21 матче этого сезона.

До этого Уильямсон показывал татуировку на всю спину в ноябре.