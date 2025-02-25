Кейд Каннингем (32+9+7+3) помог «Детройту» взять верх над «Клипперс» и продлить победную серию

Кейд Каннингем снова стал лучшим в составе «Пистонс».

Разыгрывающий набрал 32 очка, 9 подборов, 7 передач и 3 перехвата, его «Детройт » взял верх над «Клипперс » (106:97) и продлил победную серию до отметки «7».

За 37 минут Каннингем реализовал 9 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.

«Пистонс» проводили второй матч за два дня. С «Хоукс» Кейд набрал 38 очков, 7 подборов и 12 передач.