Кейд Каннингем (32+9+7+3) помог «Детройту» взять верх над «Клипперс» и продлить победную серию
Кейд Каннингем снова стал лучшим в составе «Пистонс».
Разыгрывающий набрал 32 очка, 9 подборов, 7 передач и 3 перехвата, его «Детройт» взял верх над «Клипперс» (106:97) и продлил победную серию до отметки «7».
За 37 минут Каннингем реализовал 9 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.
«Пистонс» проводили второй матч за два дня. С «Хоукс» Кейд набрал 38 очков, 7 подборов и 12 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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