Дуайт Ховард назвал Топ-10 данкеров в истории: «Я тоже вхожу в десятку лучших»

Дуайт Ховард назвал Топ-10 данкеров в истории.

«Винс Картер должен быть в этом списке, Доминик Уилкинс , Майкл Джордан , Шакил О ’Нил, Дэррил Доукинс, Шон Кемп .

Я тоже вхожу в десятку лучших. Нас с Шаком не было в списке Fox Sports. Шак забивает данки через всех, ломает кольца, так что я считаю, что это лучшие данкеры.

Теперь вы хотите поговорить о данкерах в конкурсе данков? Это совсем другое, но если вы хотите поговорить о лучших данкерах в лиге, вы должны включить людей, которые все время забивает данки через соперников. Стромайл Свифт — один из лучших данкеров, его не упомянули, Амаре Стадемайр», – сказал бывший центровой НБА.