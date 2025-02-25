Дуайт Ховард назвал Топ-10 данкеров в истории: «Я тоже вхожу в десятку лучших»
Дуайт Ховард назвал Топ-10 данкеров в истории.
«Винс Картер должен быть в этом списке, Доминик Уилкинс, Майкл Джордан, Шакил О’Нил, Дэррил Доукинс, Шон Кемп.
Я тоже вхожу в десятку лучших. Нас с Шаком не было в списке Fox Sports. Шак забивает данки через всех, ломает кольца, так что я считаю, что это лучшие данкеры.
Теперь вы хотите поговорить о данкерах в конкурсе данков? Это совсем другое, но если вы хотите поговорить о лучших данкерах в лиге, вы должны включить людей, которые все время забивает данки через соперников. Стромайл Свифт — один из лучших данкеров, его не упомянули, Амаре Стадемайр», – сказал бывший центровой НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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