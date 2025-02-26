Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
Кевин Дюрэнт готов принять участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Есть шанс.
Я всегда думал так: когда придет время, хочу все еще быть на том уровне, на котором играю. Мне не нужна роль ветерана, я хочу быть одним из парней, чтобы мое присутствие было необходимым.
Я хочу, чтобы на меня рассчитывали. Чтобы команда нуждалась в моих очках. Так что, если я все еще буду играть на этом уровне, я ожидаю, что буду там. Я определенно хотел бы принять в этом участие в Олимпиаде, особенно в Лос-Анджелесе», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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