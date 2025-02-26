Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что Леброн Джеймс согласится на сокращение зарплаты»

Йован Буха считает, что Леброн Джеймс не согласится на сокращение зарплаты.

«На сегодняшний день я предполагаю, что если Леброн Джеймс согласится на сокращение зарплаты, это будет похоже на то, что было в прошлом сезоне, то есть, будет какой-то список или игрок определенного калибра.

Не думаю, что Леброн просто так согласится на сокращение по собственному желанию. Не думаю, что он сделает это ради случайного игрока X, который в теории делает команду немного лучше, но не имеет определенного калибра.

Сделаю прогноз, что Леброн не пойдет на сокращение зарплаты. Это должно быть связано с определенным игроком или потребностью, которая имеет смысл. Например, если Наз Рид готов взять исключение среднего уровня, я считаю, что Леброн рассмотрит этот вариант.

Или если они собираются провести сделку, похожую на ту, что они планировали сделать с Клэем Томпсоном, возможно, Леброн это рассмотрит. Этот чувак собирается купить команду, когда завершит карьеру. Честно говоря, не думаю, что он захочет отказаться от денег», – сказал инсайдер The Athletic.