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«Он выбрал более сложный путь». Уилл Бартон объяснил, почему многие игроки уважают Кобе Брайанта больше, чем Леброна Джеймса

Уилл Бартон объяснил, почему многие бывшие игроки ставят Брайанта выше Джеймса.

«Причина в том, что Кобе Брайант представлял как игрок. Как вы знаете, у него пять чемпионских титулов. Многие из нас считают, что он выбрал более сложный путь к своим титулам. Если быть точным, то к двум титулам, которые он завоевал без Шака.

Эти два перстня имеют большой вес, потому что у него не было суперкоманды. Вторым игроком в команде был Пау Газоль. Пау был отличным игроком, но не думаю, что Кобе относился к нему так, так мы относимся к нему сейчас», – сказал 34-летний свингмен.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Ball Don’t Stop в соцсети X
logoКобе Брайант
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoУилл Бартон
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