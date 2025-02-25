Сергей Кущенко: «В Лигу ВТБ от некоторых клубов поступило предложение на вступление»

Сергей Кущенко рассказал о клубах, которые могут пополнить Единую лигу ВТБ.

— Есть информация, что представитель Белоруссии может вернуться в Лигу ВТБ в следующем году. Могли бы вы это прокомментировать?

— Предложение от некоторых клубов на вступление в Единую лигу действительно поступило. Это можно сказать официально. Но теперь надо внимательно рассмотреть эти заявки через призму спортивного регламента турнира, через призму наших отношений по союзному договору. На это потребуется время. Внимательно проработаем этот вопрос в ближайшие месяцы.

— Кто-то из российских клубов готовит заявку на вступление в Лигу?

— Пока только «Динамо» из Владивостока . Их заявка в работе.