Скотти Барнс: «Я прирожденный звездный защитник»
Скотти Барнс отметил свои навыки игры в обороне.
«Я считаю, что я прирожденный звездный защитник.
Я стараюсь предсказывать действия соперника, составляю собственный небольшой план игры, похожий на то, что делает Дрэймонд Грин, просто вижу, что происходит, и вношу коррективы на ходу. Тренеры позволяют мне это делать, потому что знают, насколько я умен в защите», – сказал форвард «Торонто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
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