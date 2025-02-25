Скотти Барнс: «Я прирожденный звездный защитник»

Скотти Барнс отметил свои навыки игры в обороне.

«Я считаю, что я прирожденный звездный защитник.

Я стараюсь предсказывать действия соперника, составляю собственный небольшой план игры, похожий на то, что делает Дрэймонд Грин, просто вижу, что происходит, и вношу коррективы на ходу. Тренеры позволяют мне это делать, потому что знают, насколько я умен в защите», – сказал форвард «Торонто ».