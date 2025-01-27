Джарен Джексон и Скотти Барнс – игроки недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 14 недели.
Ими стали форварды Джарен Джексон («Мемфис») и Скотти Барнс («Торонто»).
На счету Джексона 25,8 очка, 6,3 подбора и 1,5 блок-шота в среднем при 57,6% точности бросков с игры. «Мемфис» выиграл 4 матча на неделе и занимает 3-е место в Западной конференции с самой продолжительной текущей победной серией в лиге (6 подряд).
В активе Барнса 22 очка, 9,7 подбора, 6 передач, 1,7 перехвата и 1 блок-шот в среднем. «Торонто» закончил неделю с 3 победами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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