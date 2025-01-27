Дарко Раякович: «Скотти Барнс – победитель. Через несколько лет он станет одним из лучших игроков мира»

Дарко Раякович высоко оценил уровень Скотти Барнса.

«В НБА собраны лучшие игроки со всего мира. В лиге есть очень талантливые ребята. Затем идут те парни, которым удается реализовать свой потенциал. После этого есть еще две категории.

Есть игроки, которые хотят побеждать и проявляют себя в каждом матче, но когда дело доходит до решающего момента игры, их на это не хватает. Наконец, есть победители, которые делают все возможное и оказывают непосредственное влияние на результат.

Скотти как раз является таким игроком, и ему всего 23 года. В ближайшие пару лет он продолжит свою ​​работу, и мы будем говорить об одном из лучших игроков мира», – заключил главный тренер «Рэпторс».