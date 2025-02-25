«Детройт» справился с «Клипперс» и одержал 7-ю победу подряд
«Пистонс» продлили успешную серию.
«Детройт» в понедельник справился с «Клипперс» (106:97) и одержал 7-ю победу подряд.
«Пистонс» (32-26) последний раз выдавали подобную серию с 26 декабря 2014 года по 7 января 2015 года.
У «Детройта» лучший результат после 58 матчей с сезона-07/08 (42-16). Команда идет 6-й на Востоке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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