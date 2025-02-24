Малик Бизли приближается к лучшим сезонам Стефа Карри по показателям эффективности трехочковых бросков на больших объемах
Малик Бизли демонстрирует историческую бросковую эффективность.
Ранее только разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефу Карри удавалось в течение сезона реализовать 42% трехочковых, осуществляя не менее 11 попыток в пересчете на 36 минут.
Это статистическое достижение покорялось Карри 5 раз.
В сезоне-2024/25 Малик Бизли идет с показателем точности в 42,3% из-за дуги при 12,2 попытках за 36 минут.
28-летний защитник «Детройта» отыграл 57 матчей, набирая 16,6 очка и реализуя 4 трехочковых за матч в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Зака Лоу
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