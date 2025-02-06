31 очко Франца Вагнера за 27 минут помогло «Орландо» прервать серию поражений

Франц Вагнер отличился в матче с «Кингз» (130:11).

Форвард «Орландо», не так давно вернувшийся после травмы, провел 27 минут на площадке и набрал 31 очко, реализовав 12 из 22 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги. На его счету также 4 подборов и 3 передачи.

Со стороны соперника выделился центровой Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл – 21 очко и 13 подборов.

Защитник Зак Лавин дебютировал за новый клуб и набрал 13 очков и 3 передачи (4 из 13 с игры и 0 из 4 трехочковых) за 31 минуту.

«Мэджик» сумели прервать серию из 4 поражений подряд. До этой победы команда выиграла только 1 матч за 10 последних игр.