Демаркус Казинс: «Никс» сбили нас с толку. Это просто хорошая средняя команда»

Демаркус Казинс оценил «Нью-Йорк».

Команда с 3-й строчки Восточной конференции продолжает проигрывать лидерам чемпионата.

«Нас сбили с толку. Мы просто наблюдали, как они заново объединили состав из университетских чемпионов и попытались повторить тот успех в НБА . Но этого недостаточно. У них неплохая талантливая стартовая пятерка. Но ее не хватит для сопротивления лидерам Востока. Это просто хорошая средняя команда. Вот и все», – заключил баскетболист.