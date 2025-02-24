Демаркус Казинс: «Никс» сбили нас с толку. Это просто хорошая средняя команда»
Демаркус Казинс оценил «Нью-Йорк».
Команда с 3-й строчки Восточной конференции продолжает проигрывать лидерам чемпионата.
«Нас сбили с толку. Мы просто наблюдали, как они заново объединили состав из университетских чемпионов и попытались повторить тот успех в НБА. Но этого недостаточно. У них неплохая талантливая стартовая пятерка. Но ее не хватит для сопротивления лидерам Востока. Это просто хорошая средняя команда. Вот и все», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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