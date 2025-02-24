У «Никс» после поражения от «Селтикс» 0-7 в матчах с командами из Топ-3 в этом сезоне

«Нью-Йорк» неудачно играет против сильных соперников.

У «Никс» после поражения от «Селтикс» (105:118) в воскресенье результат 0-7 в матчах против команд из Топ-3 в этом сезоне.

Команда Тома Тибодо не может справиться с «Кливлендом », «Оклахомой» и «Бостоном ».

«Нью-Йорк » занимает 3-е место на Востоке (37-20).