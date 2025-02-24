У «Никс» после поражения от «Селтикс» 0-7 в матчах с командами из Топ-3 в этом сезоне
«Нью-Йорк» неудачно играет против сильных соперников.
У «Никс» после поражения от «Селтикс» (105:118) в воскресенье результат 0-7 в матчах против команд из Топ-3 в этом сезоне.
Команда Тома Тибодо не может справиться с «Кливлендом», «Оклахомой» и «Бостоном».
«Нью-Йорк» занимает 3-е место на Востоке (37-20).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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