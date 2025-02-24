Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта

Макс Хайдеггер не прибыл в расположение «Маккаби Ирони Рамат-Ган».

Американский разыгрывающий (27 лет, 191 см) подписал контракт с клубом, но прервал контакты с сотрудниками команды после этого, не став согласовывать прибытие в Израиль.

«Он действительно хотел приехать, но в последние дни произошли события, которые я не могу озвучить по причинам конфиденциальности. Надеюсь, что решение будет найдено в ближайшие дни», – прокомментировал ситуацию агент баскетболиста.

Хайдеггер начал сезон в «Тюрк Телекоме», набирая 8 очков, 2 подбора и 3,7 передачи за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Турции.