Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта
Макс Хайдеггер не прибыл в расположение «Маккаби Ирони Рамат-Ган».
Американский разыгрывающий (27 лет, 191 см) подписал контракт с клубом, но прервал контакты с сотрудниками команды после этого, не став согласовывать прибытие в Израиль.
«Он действительно хотел приехать, но в последние дни произошли события, которые я не могу озвучить по причинам конфиденциальности. Надеюсь, что решение будет найдено в ближайшие дни», – прокомментировал ситуацию агент баскетболиста.
Хайдеггер начал сезон в «Тюрк Телекоме», набирая 8 очков, 2 подбора и 3,7 передачи за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Турции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: WallaSport
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