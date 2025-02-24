Видео
2

Чет Холмгрен: «Спаситель баскетбола Аарон Уиггинс помогает нам накручивать счетчик побед»

Чет Холмгрен отметил одноклубника после победного матча с «Миннесотой» (130:123).

Центровой «Тандер» давал послематчевое интервью в присутствии защитника Аарона Уиггинса.

«Спаситель баскетбола Аарон Уиггинс делает свое дело. Это сильно поднимает наш базовый уровень. Когда он зажигает на площадке каждый вечер, это помогает нам накручивать счетчик побед», – постарался удержать серьезное лицо Холмгрен.

Уиггинс набрал 15 очков при 4 из 6 с игры и 4 из 4 из-за дуги.

В феврале защитник установил рекорд карьеры, набрав 41 очко в матче с «Сакраменто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoМиннесота
logoЧет Холмгрен
logoАарон Уиггинс
logoСакраменто
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер (37+8+8) помог «Оклахоме» победить «Миннесоту» на выезде
1вчера, 08:06Видео
НБА. «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк», «Сакраменто» крупно уступил «Голден Стэйт» и другие результаты
10822 февраля, 07:16
Энтони Эдвардс не пощадил 216-сантиметрового Чета Холмгрена. Отправил на постер
1114 февраля, 10:20
Главные новости
Майкл Купер: «Обмен Луки Дончича был сомнительным. Пока неясно»
16 минут назад
Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»
22сегодня, 12:16
Демаркус Казинс: «На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде»
6сегодня, 12:07
Байрон Скотт о Матче звезд: «Игроки не хотят играть? Штрафовать их!»
7сегодня, 11:50
Джей Джей Редик о матче против «Далласа»: «Немного странно играть против бывшей команды, но Лука будет в порядке»
5сегодня, 10:36
Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025
1сегодня, 10:15
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», УГМК примет курское «Динамо» и другие матчи
сегодня, 10:10
Джош Харт о штрафе за симуляцию: «Не видать мне «Оскар»
2сегодня, 10:04Видео
Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения
сегодня, 09:49
Энтони Эдвардс и Айзейя Коллиер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент профсоюза игроков G-лиги Бэйкер близок к переходу в «Альбу»
сегодня, 11:38
Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии
сегодня, 11:19
Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»
сегодня, 11:03
Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»
1сегодня, 10:54
Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025
вчера, 19:25Видео
Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта
1вчера, 15:58
«Форса Льейда» подписала американского защитника Джеймса Бейтмона
вчера, 13:59Фото
Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости
4вчера, 11:21
Андрей Воронцевич о сборной России: «Не все так безнадежно»
123 февраля, 21:20
Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»
423 февраля, 14:35