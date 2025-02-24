Чет Холмгрен: «Спаситель баскетбола Аарон Уиггинс помогает нам накручивать счетчик побед»

Чет Холмгрен отметил одноклубника после победного матча с «Миннесотой» (130:123).

Центровой «Тандер» давал послематчевое интервью в присутствии защитника Аарона Уиггинса .

«Спаситель баскетбола Аарон Уиггинс делает свое дело. Это сильно поднимает наш базовый уровень. Когда он зажигает на площадке каждый вечер, это помогает нам накручивать счетчик побед», – постарался удержать серьезное лицо Холмгрен .

Уиггинс набрал 15 очков при 4 из 6 с игры и 4 из 4 из-за дуги.

В феврале защитник установил рекорд карьеры, набрав 41 очко в матче с «Сакраменто ».