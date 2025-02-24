Стеф Карри поделился любимым воспоминанием об Игудале: «Он не любитель выпить, но после титула в 2015-м провел с нами хорошую ночь»

Стеф Карри поделился любимым воспоминанием об Андре Игудале.

«Андре не был большим любителем выпить. Но после завоевания первого титула в Кливленде мы опрокинули вместе по первому шоту. Это была такая значимая победа. Потребовалась целая победа в чемпионате, чтобы заставить его выпить рюмку текилы.

Андре сделал послабления по некоторым из своих личных правил и хорошо провел с нами ту ночь. Он обещал нам это и сдержал обещание», – рассказал 2-кратный MVP НБА .

«Уорриорз» вывели из обращения 9-й игровой номер прославленного форварда. Церемония состоялась 23 февраля в день матча команды с «Далласом».