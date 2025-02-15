2

Стефен Карри об Андре Игудале: «Без него мы бы не выиграли»

Стефен Карри высказался о предстоящей церемонии в честь Андре Игудалы.

«Весь клуб будет рад возвращению моего брата на арену, это будет потрясающе. Он помог нам выиграть много чемпионатов. Это первая из многих церемоний.

Его IQ, его влияние на игру... Очевидно, что без него мы бы не выиграли», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

23 февраля после матча против «Далласа» «Голден Стэйт» проведет церемонию, посвященную выводу 9-го игрового номера Игудалы из обращения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: rg.org
logoАндре Игудала
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андре Игудала в «Голден Стэйт» добился лучшего процента выигранных матчей в истории НБА
1630 января, 14:52Фото
«Голден Стэйт» выведет из обращения номер Андре Игудалы 23 февраля
1428 января, 17:35
Андре Игудала о Дюрэнте: «Лучший скорер и самый талантливый игрок в истории»
2127 января, 12:15
«Уэббер, Айверсон, Карри, Томпсон, Дюрэнт». Андре Игудала назвал Топ-5 своих партнеров по команде
722 января, 20:47
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня в Сан-Франциско пройдут конкурсы Уик-энда всех звезд НБА
53 минуты назад
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Канзас Стэйт
54 минуты назад
Стефен Карри забросил с центра площадки спиной к кольцу
13 минут назадВидео
«Вау!» Кайл Кузма отреагировал на речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции
128 минут назадФото
Джини Басс: «Лука Дончич — очень особенный игрок, но нам пришлось многим пожертвовать»
2сегодня, 20:04
Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Уникаха» обыграла «Тенерифе», «Гран-Канария» встречается с «Реалом»
сегодня, 19:52Live
Кубок Италии. 1/2 финала. «Милан» выиграл у «Брешии» и прошел в финал, «Тренто» против «Триеста»
сегодня, 19:48Live
Купер Флэгг об университете: «Черт возьми, я хочу остаться»
9сегодня, 19:28
«Много хороших воспоминаний». Стефен Карри вернулся на «Оракл-арену» на тренировку перед Матчем всех звезд
сегодня, 19:11Видео
Кевин Гарнетт – Джоэлу Эмбииду: «Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок»
5сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1сегодня, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1сегодня, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2сегодня, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
сегодня, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
сегодня, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
сегодня, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
сегодня, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1сегодня, 13:55
Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
сегодня, 11:26
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
1вчера, 18:59Фото
Рекомендуем