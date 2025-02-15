Стефен Карри об Андре Игудале: «Без него мы бы не выиграли»
Стефен Карри высказался о предстоящей церемонии в честь Андре Игудалы.
«Весь клуб будет рад возвращению моего брата на арену, это будет потрясающе. Он помог нам выиграть много чемпионатов. Это первая из многих церемоний.
Его IQ, его влияние на игру... Очевидно, что без него мы бы не выиграли», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
23 февраля после матча против «Далласа» «Голден Стэйт» проведет церемонию, посвященную выводу 9-го игрового номера Игудалы из обращения.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: rg.org
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