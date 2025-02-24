Кевин Дюрэнт о поражении от «Торонто»: «Я должен играть лучше»
Кевин Дюрэнт взял на себя вину за поражение от «Торонто».
Звездный форвард набрал 15 очков и 4 подбора, «Финикс» уступил 109:127.
«Мы позволяем соперникам проводить мощные отрезки, которые обычно стоят нам игры. Рывки 12:0 или 19:5. Мы играем хорошо, а потом пропускаем удар. После этого трудно вернуться.
Если бы я сегодня чаще попадал, мы, вероятно, выиграли бы. Мне нужно быть активнее, стараться чаще получать мяч, продуктивнее отрабатывать на щитах, все-таки четыре подбора – недостаточно хорошо. Я должен играть лучше, чтобы команда побеждала», – признал форвард «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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