Кевин Дюрэнт о поражении от «Торонто»: «Я должен играть лучше»

Кевин Дюрэнт взял на себя вину за поражение от «Торонто».

Звездный форвард набрал 15 очков и 4 подбора, «Финикс » уступил 109:127.

«Мы позволяем соперникам проводить мощные отрезки, которые обычно стоят нам игры. Рывки 12:0 или 19:5. Мы играем хорошо, а потом пропускаем удар. После этого трудно вернуться.

Если бы я сегодня чаще попадал, мы, вероятно, выиграли бы. Мне нужно быть активнее, стараться чаще получать мяч, продуктивнее отрабатывать на щитах, все-таки четыре подбора – недостаточно хорошо. Я должен играть лучше, чтобы команда побеждала», – признал форвард «Санз».