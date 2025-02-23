Кевин Дюрэнт: «Мне нравится Матас Бузелис. Он высокий, атлетичный и умеет бросать»

Кевин Дюрэнт оценил новичка «Чикаго» после матча.

На счету форварда Матаса Бузелиса в игре с «Финиксом » (117:121) 15 очков, 3 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Мне нравится Матас. Я оценил его еще в «Игнайт» в G-лиге. Он высокий, атлетичный, умеет бросать.

В первые годы ему определенно придется столкнуться с трудностями, пока он находит свое место в лиге. Но с опытом, выходами в старте он будет становиться все лучше.

Билли Донован предоставляет ему возможности. Теперь нужно просто продолжать играть. Слышал, как тренер кричит ему с линии, чтобы он атаковал, бросал, был более агрессивным.

Его партнеры также поддерживают его.

Как и весь Чикаго , я с удовольствием посмотрю, что получится в итоге. У меня высокие ожидания», – заключил звездный форвард.

«Великолепный опыт. Великий баскетболист. Было очень интересно сыграть против одного из величайших», – прокомментировал встречу с Дюрэнтом сам Бузелис.