Кевин Дюрэнт: «Мне нравится Матас Бузелис. Он высокий, атлетичный и умеет бросать»
На счету форварда Матаса Бузелиса в игре с «Финиксом» (117:121) 15 очков, 3 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Мне нравится Матас. Я оценил его еще в «Игнайт» в G-лиге. Он высокий, атлетичный, умеет бросать.
В первые годы ему определенно придется столкнуться с трудностями, пока он находит свое место в лиге. Но с опытом, выходами в старте он будет становиться все лучше.
Билли Донован предоставляет ему возможности. Теперь нужно просто продолжать играть. Слышал, как тренер кричит ему с линии, чтобы он атаковал, бросал, был более агрессивным.
Его партнеры также поддерживают его.
Как и весь Чикаго, я с удовольствием посмотрю, что получится в итоге. У меня высокие ожидания», – заключил звездный форвард.
«Великолепный опыт. Великий баскетболист. Было очень интересно сыграть против одного из величайших», – прокомментировал встречу с Дюрэнтом сам Бузелис.
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