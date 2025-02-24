Ожидается, что Кевин Гарнетт присоединится к руководству «Миннесоты»
Гарнетт займет должность в руководстве «Миннесоты» после смены владельца команды.
Легенда НБА, как ожидается, присоединится к фронт-офису «Тимбервулвс» после того, как клуб завершит смену владельцев.
15-кратный участник Матча всех звезд готов взять на себя ключевую роль в руководстве после многих лет напряженных отношений с предыдущим владельцем.
Ранее арбитражная комиссия встала на сторону потенциальных покупателей «Миннесоты» Марка Лори и Алекса Родригеса в споре по договору купли-продажи против нынешнего владельца Глена Тэйлора. Это позволило им продолжить процесс по приобретению контрольного пакета акций.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Newsweek
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