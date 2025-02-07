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«Их волнует статистика, но не баскетбол». Кевин Гарнетт раскритиковал новых владельцев НБА

Кевин Гарнетт заявил, что новых владельцев НБА не волнует баскетбол.

«Владельцы клубов, похоже, восстанавливают доминирование. Как в сделке с Лукой. Все являются расходными материалами. Возможно, кроме парней из «Бостона», Вемби и Джокера.

И еще кое-что: большинство владельцев НБА, по крайней мере, традиционных владельцев, начинают уходить. Угадайте, что приходит в нашу лигу, о чем мы не говорим — технологические компании. Владельцы технологических компаний, казино и игорного бизнеса – вот кто наши новые владельцы.

Их больше волнует статистика. Их волнует много всего, но только не баскетбол. И это проникло в нашу игру. В футбол и баскетбол, в каждый крупный вид спорта», – заявил член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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logoНБА
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