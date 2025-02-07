«Их волнует статистика, но не баскетбол». Кевин Гарнетт раскритиковал новых владельцев НБА
Кевин Гарнетт заявил, что новых владельцев НБА не волнует баскетбол.
«Владельцы клубов, похоже, восстанавливают доминирование. Как в сделке с Лукой. Все являются расходными материалами. Возможно, кроме парней из «Бостона», Вемби и Джокера.
И еще кое-что: большинство владельцев НБА, по крайней мере, традиционных владельцев, начинают уходить. Угадайте, что приходит в нашу лигу, о чем мы не говорим — технологические компании. Владельцы технологических компаний, казино и игорного бизнеса – вот кто наши новые владельцы.
Их больше волнует статистика. Их волнует много всего, но только не баскетбол. И это проникло в нашу игру. В футбол и баскетбол, в каждый крупный вид спорта», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем