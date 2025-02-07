Кевин Гарнетт раскритиковал Де’Аарона Фокса: «Этим ребятам наплевать»

Кевин Гарнетт и Пол Пирс раскритиковали Де’Аарона Фокса.

«Я не часто слышал, чтобы игроков обменивали туда, куда те просили. Де’Аарон Фокс заявил, что хочет в «Сан-Антонио », черт возьми. Это та же конференция, бро. Мы смотрим через новую призму.

10-15 лет назад его бы ни за что не обменяли в ту же конференцию. Мы отправили Стефа Марбери в «Нью-Джерси», мы не отправили его в «Финикс», где встречались бы с ним четыре раза за сезон.

А как насчет Де’Аарона? Сначала они увольняют Майка Брауна...» – сказал Гарнетт.

«Затем Фокс хочет уйти. Затем они проводят победную серию, выигрывают 7 из 8 матчей или 9 из 10, и Фокс заявляет, что хочет уйти. Следующее коллективное соглашение будет похоже на войну. Это будет война», – заявил Пол Пирс .

Этим ребятам наплевать. 500–600 миллионов — никто даже не задумывается в этом», – добавил Гарнетт .