Карл-Энтони Таунс травмировал колено и ушел в раздевалку хромая
Карл-Энтони Таунс травмировал левое колено в матче против «Бостона».
Центровой «Нью-Йорка» получил повреждение, неудачно приземлившись после попытки забить сверху через Кристапса Порзингиса в проходе, после чего ушел в раздевалку хромая.
Позже Таунс вернулся на скамейку запасных «Никс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Vito Corleonie в соцсети X
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