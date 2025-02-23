Карл-Энтони Таунс травмировал колено и ушел в раздевалку хромая

Карл-Энтони Таунс травмировал левое колено в матче против «Бостона».

Центровой «Нью-Йорка » получил повреждение, неудачно приземлившись после попытки забить сверху через Кристапса Порзингиса в проходе, после чего ушел в раздевалку хромая.

Позже Таунс вернулся на скамейку запасных «Никс».