Алекс Родригес забросил с центра площадки и выиграл 10 000 долларов для студента Бакнелла

Алекс Родригес забросил с центра площадки.

Легендарный бейсболист Алекс Родригес в перерыве матча NCAA совершил точный бросок с центра площадки и выиграл 10 000 долларов для студента университета Бакнелл.

Родригес является возможным будущим совладельцем «Миннесоты».

В 2021 году нынешний владелец клуба Глен Тэйлор согласился продать «Миннесоту» Марку Лори и Алексу Родригеса за 1,5 миллиарда долларов. Позже Тэйло приостановил сделку, объявив, что Лори и Родригес пропустили крайний срок для выплаты 600 миллионов долларов, которая обеспечила бы им 80% контрольного пакета акций в клубах.