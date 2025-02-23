Алекс Родригес забросил с центра площадки и выиграл 10 000 долларов для студента Бакнелла
Алекс Родригес забросил с центра площадки.
Легендарный бейсболист Алекс Родригес в перерыве матча NCAA совершил точный бросок с центра площадки и выиграл 10 000 долларов для студента университета Бакнелл.
Родригес является возможным будущим совладельцем «Миннесоты».
В 2021 году нынешний владелец клуба Глен Тэйлор согласился продать «Миннесоту» Марку Лори и Алексу Родригеса за 1,5 миллиарда долларов. Позже Тэйло приостановил сделку, объявив, что Лори и Родригес пропустили крайний срок для выплаты 600 миллионов долларов, которая обеспечила бы им 80% контрольного пакета акций в клубах.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: x.com
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