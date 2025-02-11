Арбитражная комиссия встала на сторону Лори и Родригеса в споре с Тэйлором по продаже «Миннесоты»

«Тимбервулвз» все-таки могут получить новых владельцев.

Арбитражная комиссия из трех человек раздельным решением встала на сторону потенциальных покупателей мужского и женского клубов «Миннесоты» Марка Лори и Алекса Родригеса в споре по договору купли-продажи против нынешнего владельца Глена Тэйлора. Это позволило им продолжить процесс по приобретению контрольного пакета акций.

Постановление комиссии, как ожидается, окажет значительное влияние на голосование владельцев клубов НБА для принятия решения о контроле над клубами. Ожидается, что голосование совета управляющих будет приурочено к закрытию процесса продажи и окончательным расчетам.

Арбитражная комиссия определила, что Тэйлор нарушил условия договора купли-продажи, когда 28 марта прошлого года объявил, что Лори и Родригес пропустили крайний срок для выплаты 600 миллионов долларов, которая обеспечила бы им 80% контрольного пакета акций в клубах.

Тэйлор согласился продать «Миннесоту» Лори и Родригесу в 2021 году за 1,5 миллиарда долларов. При этом покупка должна была проходить в три этапа. Потенциальные владельцы считают, что нынешний управляющий просто передумал продавать клуб и приостановил сделку по надуманной причине.