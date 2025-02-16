Адам Сильвер: «Не вижу причин, по которым переход «Миннесоты» к Лори и Родригесу не будет одобрен»
Недавно арбитражный суд встал на сторону новых совладельцев по вопросу окончания сделки по приобретению контрольного пакета акций команды.
Марк Лори и Алекс Родригес выиграли иск, и теперь окончательный вердикт будет вынесен советом управляющих лиги.
«Я ожидаю, что процесс скоро продвинется, но сначала Глену Тэйлору нужно будет принять решение о подаче апелляции. Это его дело, я с ним это не обсуждал.
Новые владельцы уже хорошо известны в лиге. Они были проверены и получили одобрение в качестве миноритарных акционеров.
Я не буду рассуждать об итогах голосования управляющих, потому что не собираюсь представлять его в качестве чисто формального.
Но на данный момент я не вижу причин, по которым решение по одобрению новых владельцев не будет положительным», – заключил Сильвер.
Разрешение ситуации может привести к серьезным кадровым перестановкам в офисе клуба и изменениям в составе команды.
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