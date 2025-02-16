Адам Сильвер: «Не вижу причин, по которым переход «Миннесоты» к Лори и Родригесу не будет одобрен»

Адам Сильвер прокомментировал текущий статус спора по «Тимбервулвз».

Недавно арбитражный суд встал на сторону новых совладельцев по вопросу окончания сделки по приобретению контрольного пакета акций команды.

Марк Лори и Алекс Родригес выиграли иск, и теперь окончательный вердикт будет вынесен советом управляющих лиги.

«Я ожидаю, что процесс скоро продвинется, но сначала Глену Тэйлору нужно будет принять решение о подаче апелляции. Это его дело, я с ним это не обсуждал.

Новые владельцы уже хорошо известны в лиге. Они были проверены и получили одобрение в качестве миноритарных акционеров.

Я не буду рассуждать об итогах голосования управляющих, потому что не собираюсь представлять его в качестве чисто формального.

Но на данный момент я не вижу причин, по которым решение по одобрению новых владельцев не будет положительным», – заключил Сильвер .

Разрешение ситуации может привести к серьезным кадровым перестановкам в офисе клуба и изменениям в составе команды.