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Решение суда по спору владельцев «Миннесоты» будет принято через несколько месяцев

Владельцы «Тимбервулвз» судятся по вопросу о контроле над клубом.

Последний этап продажи команды должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Основной владелец Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать контрольную долю клуба.

На прошлой неделе завершились судебные слушания.

По информации репортера Джона Крочински, ожидается, что решение комиссии из трех человек будет принято в течение нескольких месяцев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Крочински
logoМиннесота
logoНБА
Глен Тэйлор
Алекс Родригес
Марк Лори
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