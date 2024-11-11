Решение суда по спору владельцев «Миннесоты» будет принято через несколько месяцев
Владельцы «Тимбервулвз» судятся по вопросу о контроле над клубом.
Последний этап продажи команды должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Основной владелец Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать контрольную долю клуба.
На прошлой неделе завершились судебные слушания.
По информации репортера Джона Крочински, ожидается, что решение комиссии из трех человек будет принято в течение нескольких месяцев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Крочински
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