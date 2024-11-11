Решение суда по спору владельцев «Миннесоты» будет принято через несколько месяцев

Владельцы «Тимбервулвз» судятся по вопросу о контроле над клубом.

Последний этап продажи команды должен был довести пакет новых владельцев до 80%. Основной владелец Глен Тэйлор заявил, что покупатели просрочили платежи и отказался передавать контрольную долю клуба.

На прошлой неделе завершились судебные слушания.

По информации репортера Джона Крочински, ожидается, что решение комиссии из трех человек будет принято в течение нескольких месяцев.