«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)

Леброн Джеймс не смог перевести игру с «Хорнетс» в овертайм.

Звездный форвард «Лейкерс » дважды пытался сравнять счет (97:100) в последнем владении матча против «Шарлотт ».

«У него шел бросок, так что мяч, очевидно, достался ему.

Мы будем чередоваться. То он, то я. Это будет зависеть от хода матча», – прокомментировал эпизод разыгрывающий Лука Дончич .

Джеймс закончил матч самым результативным игроком своей команды с 26 очками.