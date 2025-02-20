«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)
Леброн Джеймс не смог перевести игру с «Хорнетс» в овертайм.
Звездный форвард «Лейкерс» дважды пытался сравнять счет (97:100) в последнем владении матча против «Шарлотт».
«У него шел бросок, так что мяч, очевидно, достался ему.
Мы будем чередоваться. То он, то я. Это будет зависеть от хода матча», – прокомментировал эпизод разыгрывающий Лука Дончич.
Джеймс закончил матч самым результативным игроком своей команды с 26 очками.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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