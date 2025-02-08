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Джеймс Джонс: «Санз» никогда не разговаривали с Брэдли Билом о пункте о запрете обмена»

«Финикс» не обсуждал с Брэдли Билом отказ от пункта о запрете обмена.

Об этом заявил генеральный менеджер клуба Джеймс Джонс.

«Никаких разговоров с Брэдом по поводу пункта о запрете обмена не было. Это единственное, что я могу сказать наверняка, потому что это было большой темой для обсуждения», – сказал Джонс.

В течение более чем месяца до дедлайна обменов ходили слухи, что «Санз» обратятся к Билу с просьбой одобрить обмен, в результате которого клуб приобретет Джимми Батлера («Майами»). Бил – один из двух игроков НБА, в контрактах которых есть пункт о запрете обмена. Вторым является Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
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Джеймс Джонс
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