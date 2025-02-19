Кевин Дюрэнт: «Когда за команду платят много денег, а мы не оправдываем ожиданий, кто-то должен уйти»

Кевин Дюрэнт рассказал о своем будущем в «Санз».

У форварда «Финикса » спросили, повлияет ли вторая половина сезона-24/25 на его желание играть за команду дальше.

«Об этом вам нужно спросить в главном офисе. Я никогда не планировал уходить или чтобы меня обменивали. Я не просил об обмене из «Финикса». Но когда кто-то платит так много денег за команду, а мы не оправдываем ожиданий, кто-то должен уйти.

Наверное, стоит лучше связаться с парнями в главном офисе в этой оставшейся части сезона, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Я знаю, что буду стараться изо всех сил каждый день. А руководство пусть сосредоточится на том, что будет дальше», – заявил Кевин .