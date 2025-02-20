Агент Джефф Шварц: «Лейкерс» не должны были давать отказ Марку Уильямсу»

Агент Марка Уильямса считает, что «Лейкерс» ошибочно отменили сделку с «Шарлотт».

«По результатам консультаций с несколькими признанными на национальном уровне врачами, мнение подавляющего большинства – «Лейкерс » не должны были давать отказ Марку Уильямсу на медицинском осмотре.

Марк был готов и мог играть за них, и ему должны были предоставить такую ​​возможность», – заявил агент Джефф Шварц.

«Лейкерс» договорились об обмене центрового Марка Уильямса , отправив Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, выбор в первом раунде драфта 2031 года и обмен пиками на драфте 2030 года в «Шарлотт ». Однако сделка была расторгнута после того, как Уильямс не прошел медосмотр.