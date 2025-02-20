Агент Джефф Шварц: «Лейкерс» не должны были давать отказ Марку Уильямсу»
Агент Марка Уильямса считает, что «Лейкерс» ошибочно отменили сделку с «Шарлотт».
«По результатам консультаций с несколькими признанными на национальном уровне врачами, мнение подавляющего большинства – «Лейкерс» не должны были давать отказ Марку Уильямсу на медицинском осмотре.
Марк был готов и мог играть за них, и ему должны были предоставить такую возможность», – заявил агент Джефф Шварц.
«Лейкерс» договорились об обмене центрового Марка Уильямса, отправив Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, выбор в первом раунде драфта 2031 года и обмен пиками на драфте 2030 года в «Шарлотт». Однако сделка была расторгнута после того, как Уильямс не прошел медосмотр.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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