«Лейкерс» пытались выменять Джейлена Дюрена у «Детройта»

«Лейкерс» изучали возможность приобретения Джейлена Дюрена.

«Лейкерс» попытались выменять молодого центрового «Пистонс» Джейлена Дюрена , прежде чем переключить свое внимание на бигмена «Хорнетс» Марка Уильямса перед дедлайном 6 февраля. Однако «Детройт » не захотел расставаться с Дюреном, который остается ключевой частью их будущего.

«Детройт» не захотел отдавать Дюрена. «Лейкерс » интересовались им. Однако кто знает — летом все может измениться», – сказал инсайдер The Athletic Йован Буха в своем подкасте.

В конечном итоге «Лейкерс» договорились об обмене 23-летнего Уильямса, отправив Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, выбор в первом раунде драфта 2031 года и обмен пиками на драфте 2030 года в «Шарлотт». Однако сделка была расторгнута после того, как Уильямс не прошел медосмотр.