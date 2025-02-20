«Лейкерс» пытались выменять Джейлена Дюрена у «Детройта»
«Лейкерс» изучали возможность приобретения Джейлена Дюрена.
«Лейкерс» попытались выменять молодого центрового «Пистонс» Джейлена Дюрена, прежде чем переключить свое внимание на бигмена «Хорнетс» Марка Уильямса перед дедлайном 6 февраля. Однако «Детройт» не захотел расставаться с Дюреном, который остается ключевой частью их будущего.
«Детройт» не захотел отдавать Дюрена. «Лейкерс» интересовались им. Однако кто знает — летом все может измениться», – сказал инсайдер The Athletic Йован Буха в своем подкасте.
В конечном итоге «Лейкерс» договорились об обмене 23-летнего Уильямса, отправив Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, выбор в первом раунде драфта 2031 года и обмен пиками на драфте 2030 года в «Шарлотт». Однако сделка была расторгнута после того, как Уильямс не прошел медосмотр.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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