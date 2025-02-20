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Кинан Эванс вернется в строй не раньше апреля

Кинан Эванс рассчитывает вернуться в апреле.

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Кинан Эванс все еще работает над своим возвращением после травмы колена, полученной в конце прошлого сезона во время матча за «Жальгирис».

Эванс уже некоторое время придерживается программы интенсивной терапии, ежедневно проводя бесчисленное количество часов в спортзале, чтобы укрепить ноги, пишет Gazzetta.gr. В течение последних 15 дней он следовал индивидуальному режиму тренировок, включающему упражнения с мячом. Этот индивидуальный план будет действовать в течение всего февраля, а повторная оценка его состояния запланирована на начало марта.

Если все пойдет по плану, Эванс будет постепенно подключаться к тренировкам с «Олимпиакосом». Чтобы сыграть в официальном матче, Эвансу нужно провести не менее 15 полных тренировок. Учитывая график «Олимпиакоса», в лучшем случае он будет готов вернуться к игре к началу апреля.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
Кинан Эванс
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