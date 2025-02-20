Леброн Джеймс: «Мы хорошо разыграли комбинацию Джей Джей Редика, просто не попали»
Леброн Джеймс прокомментировал концовку игры с «Шарлотт».
Форвард «Лейкерс» упустил две возможности сравнять счет (97:100) в последнем владении.
«Мы используем комбинации Джей Джей Редика.
Наша задача – разыграть их. Мы хорошо сделали это. Просто не попали», – заключил Джеймс.
«Любому тренеру понравится иметь двух игроков, которые могут отдать передачу и принять ее с результативным продолжением.
Но мне показалось, что Леброн Джеймс нашел ритм в 4-й четверти, и я удовлетворен своим решением. Мы получили две хороших попытки», – рассудил главный тренер команды Джей Джей Редик.
«Лейкерс» осуществили рекордную в этом сезоне для команды 51 попытку из-за дуги с точностью 29,4%.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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