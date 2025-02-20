1

Леброн Джеймс: «Мы хорошо разыграли комбинацию Джей Джей Редика, просто не попали»

Леброн Джеймс прокомментировал концовку игры с «Шарлотт».

Форвард «Лейкерс» упустил две возможности сравнять счет (97:100) в последнем владении.

«Мы используем комбинации Джей Джей Редика.

Наша задача – разыграть их. Мы хорошо сделали это. Просто не попали», – заключил Джеймс.

«Любому тренеру понравится иметь двух игроков, которые могут отдать передачу и принять ее с результативным продолжением.

Но мне показалось, что Леброн Джеймс нашел ритм в 4-й четверти, и я удовлетворен своим решением. Мы получили две хороших попытки», – рассудил главный тренер команды Джей Джей Редик.

«Лейкерс» осуществили рекордную в этом сезоне для команды 51 попытку из-за дуги с точностью 29,4%.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДжей Джей Редик
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoШарлотт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)
5сегодня, 08:13Видео
Джей Джей Редик: «Леброн, Лука и Ривз отлично взаимодействовали. Никто не думал о себе, на первом месте была победа»
1711 февраля, 09:10
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
1925 января, 07:16
Главные новости
«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)
5сегодня, 08:13Видео
Селфи с часами Бобби Портиса помогло поймать банду чилийских грабителей домов спортсменов
5сегодня, 07:51
Леброн Джеймс и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
8сегодня, 07:24Видео
Евробаскет-2025. Латвия встретится с Испанией, Турция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 07:10
Лука Дончич: «Все нормально. Просто не реализовали хорошие броски, особенно я»
13сегодня, 06:55
Остин Ривз об удалении: «За 4 года я слышал столько всего в адрес судей, что непонятно, где проходит линия»
4сегодня, 06:45
56 очков Майлза Бриджеса и Ламело Болла на двоих помогли «Шарлотт» обыграть «Лейкерс»
2сегодня, 06:30Видео
НБА. «Лейкерс» уступили «Шарлотт»
248сегодня, 06:25
Лонни Уокер получил сообщение о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до дедлайна на возвращение в НБА в его контракте
1сегодня, 06:15
Зак Нуталл перейдет из «Пари НН» в «Бэйцзин Дакс»
сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
23 минуты назад
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
39 минут назад
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
4вчера, 20:58
Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
вчера, 20:51
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
вчера, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
вчера, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2вчера, 15:35
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
вчера, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1вчера, 14:38
Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ
вчера, 14:26Видео