Леброн Джеймс: «Мы хорошо разыграли комбинацию Джей Джей Редика, просто не попали»

Леброн Джеймс прокомментировал концовку игры с «Шарлотт».

Форвард «Лейкерс» упустил две возможности сравнять счет (97:100) в последнем владении.

«Мы используем комбинации Джей Джей Редика .

Наша задача – разыграть их. Мы хорошо сделали это. Просто не попали», – заключил Джеймс.

«Любому тренеру понравится иметь двух игроков, которые могут отдать передачу и принять ее с результативным продолжением.

Но мне показалось, что Леброн Джеймс нашел ритм в 4-й четверти, и я удовлетворен своим решением. Мы получили две хороших попытки», – рассудил главный тренер команды Джей Джей Редик.

«Лейкерс » осуществили рекордную в этом сезоне для команды 51 попытку из-за дуги с точностью 29,4%.