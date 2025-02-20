«Лейкерс» уступили 23 очка за 20 минут без центрового на площадке

У «Лейкерс» проблемы в передней линии.

В ротации команды 2 центровых – Джексон Хэйс и подписанный в феврале Алексей Лень .

Хэйс отыграл 18 минут в матче с «Шарлотт » (97:100), на его счету 8 очков, 4 подбора и 2 перехвата при показателе плюс/минус – «+12».

Лень вышел на 10 минут, в его активе 1 подбор и «+8».

«Лейкерс » уступили 23 очка за 20 минут, которые команда провела без центрового на площадке.