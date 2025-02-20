«Лейкерс» уступили 23 очка за 20 минут без центрового на площадке
У «Лейкерс» проблемы в передней линии.
В ротации команды 2 центровых – Джексон Хэйс и подписанный в феврале Алексей Лень.
Хэйс отыграл 18 минут в матче с «Шарлотт» (97:100), на его счету 8 очков, 4 подбора и 2 перехвата при показателе плюс/минус – «+12».
Лень вышел на 10 минут, в его активе 1 подбор и «+8».
«Лейкерс» уступили 23 очка за 20 минут, которые команда провела без центрового на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
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