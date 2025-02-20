Джей Джей Редик: «Лейкерс» продемонстрировали 39-44 минуты плохого нападения»
Джей Джей Редик признал проблемы «Лейкерс».
Команда проиграла второй матч подряд оппонентам из нижней части турнирной таблицы.
«Мы продемонстрировали 39-44 минуты весьма плохого нападения. Это последствия 6-дневного перерыва и обновления состава», – заключил главный тренер.
Матч стал первым в сезоне для «Лейкерс» по количеству трехочковых бросков (51) и 5-м с конца по количеству проходов к кольцу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Изтока Франко
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