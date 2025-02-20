Джей Джей Редик: «Лейкерс» продемонстрировали 39-44 минуты плохого нападения»

Джей Джей Редик признал проблемы «Лейкерс».

Команда проиграла второй матч подряд оппонентам из нижней части турнирной таблицы.

«Мы продемонстрировали 39-44 минуты весьма плохого нападения. Это последствия 6-дневного перерыва и обновления состава», – заключил главный тренер.

Матч стал первым в сезоне для «Лейкерс» по количеству трехочковых бросков (51) и 5-м с конца по количеству проходов к кольцу.