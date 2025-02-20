0

Джей Джей Редик: «Лейкерс» продемонстрировали 39-44 минуты плохого нападения»

Джей Джей Редик признал проблемы «Лейкерс».

Команда проиграла второй матч подряд оппонентам из нижней части турнирной таблицы.

«Мы продемонстрировали 39-44 минуты весьма плохого нападения. Это последствия 6-дневного перерыва и обновления состава», – заключил главный тренер.

Матч стал первым в сезоне для «Лейкерс» по количеству трехочковых бросков (51) и 5-м с конца по количеству проходов к кольцу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Изтока Франко
logoШарлотт
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Евробаскет-2025. Латвия встретится с Испанией, Турция сыграет с Италией и другие матчи
124 минуты назад
Яннис Адетокумбо: «У меня было похожее ощущение перед травмой в прошлом году. Теперь я умнее»
26 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Бакс» великолепно выглядят сейчас. Быстрые и габаритные»
43 минуты назад
«Лейкерс» уступили 23 очка за 20 минут без центрового на площадке
3сегодня, 11:25
Томас Уолкап выбыл на месяц с травмой спины, но избежал необходимости операции
сегодня, 11:09
Майкл Мэлоун: «Никола Йокич доминирует за счет интеллекта и мастерства. Это намекает на долголетие и отсутствие потолка»
4сегодня, 10:50
Никола Йокич: «Побью рекорд Расселла Уэстбрука по трипл-даблам и буду подкалывать его всю жизнь»
1сегодня, 10:36
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
сегодня, 10:05
Nike выпустит Коbe 5 в расцветке «Индианы Фивер» в честь Кейтлин Кларк
сегодня, 09:59Фото
Дуэйн Уэйд: «Матчу всех звезд задавали тон звезды. Кобе надирал задницы, Мы с Дирком не разговаривали»
9сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Жбанов: «У Андрея Воронцевича 150 шиншилл. Он вообще легенда»
сегодня, 10:18Видео
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
1сегодня, 08:59
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
сегодня, 08:43
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
4вчера, 20:58
Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
вчера, 20:51
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
вчера, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
вчера, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2вчера, 15:35
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
вчера, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1вчера, 14:38