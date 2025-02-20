Дуэйн Уэйд: «Матчу всех звезд задавали тон звезды. Кобе надирал задницы, Мы с Дирком не разговаривали»
Дуэйн Уэйд прокомментировал звездный уик-энд.
«В 2006 году я взял титул. Мы с Дирком Новицки обменялись любезностями. И с 2007 года не общались на Матче всех звезд. Не изображали, что уважаем и ценим друг друга.
Наше соперничество перешло на Матч всех звезд. И продолжалось каждый год.
Звезды определяли ход этого события. Кобе выкладывался каждый раз. Мне приходилось в молодости опекать его, он старался надрать мне задницу, нужно было всерьез отрабатывать в защите. Все было по-другому.
Не говорю, что Леброну в 40 нужно заниматься этим. Но именно звезды первой величины задают тон всему, как это делал Кобе. Остальные подтягиваются», – заключил Уэйд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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