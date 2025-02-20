Остин Ривз заработал первое удаление в карьере за 2 технических замечания в одном эпизоде матча с «Шарлотт»
Остин Ривз не доиграл матч против «Хорнетс».
Защитник «Лейкерс» получил два технических замечания за споры с арбитром в одном эпизоде в 3-й четверти.
Удаление стало первым в профессиональной карьере баскетболиста.
Ривз получил 6 технических фолов в этом сезоне, заработав всего 3 за предыдущие 3 года в лиге.
Защитник успел набрать 8 очков, 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 27 минут в матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers All Day Everyday
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