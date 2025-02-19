«Кливленд» подпишет Наэ’Квана Томлина на 10 дней

«Кливленд» и Наэ’Кван Томлин договорились о подписании 10-дневного контракта.

«Кавальерс» должны были подписать 14-го игрока к четвергу, чтобы соответствовать требованиям к составу.

Форвард выступал в G-лиге за «Кливленд », набирая 15,7 очка при 54,6% с игры и 36% из-за дуги, 7,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.