«Кливленд» подпишет Наэ’Квана Томлина на 10 дней
«Кливленд» и Наэ’Кван Томлин договорились о подписании 10-дневного контракта.
«Кавальерс» должны были подписать 14-го игрока к четвергу, чтобы соответствовать требованиям к составу.
Форвард выступал в G-лиге за «Кливленд», набирая 15,7 очка при 54,6% с игры и 36% из-за дуги, 7,0 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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